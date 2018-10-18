В Москве у безработной украли более 21 млн рублей

В Москве у безработной девушки украли более 21 млн рублей

Злоумышленник похитил более 21 млн рублей из квартиры безработной девушки на Дмитровском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции. "Вечером 17 октября в полицию поступило сообщение от девушки 1992 года рождения (безработной) о краже из ее квартиры. Полицейские установили, что злоумышленник, взломав замок входной двери, проник в квартиру и украл сейф, в котором была крупная сумма денег — 21 млн 100 тыс. рублей", — сообщили в полиции. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").