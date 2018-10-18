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В Москве у безработной украли более 21 млн рублей
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В Москве у безработной девушки украли более 21 млн рублей 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Злоумышленник похитил более 21 млн рублей из квартиры безработной девушки на Дмитровском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.
"Вечером 17 октября в полицию поступило сообщение от девушки 1992 года рождения (безработной) о краже из ее квартиры. Полицейские установили, что злоумышленник, взломав замок входной двери, проник в квартиру и украл сейф, в котором была крупная сумма денег — 21 млн 100 тыс. рублей", — сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").
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