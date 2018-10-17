Скончался актер из «Склифосовского»

14 октября из-за оторвавшегося тромба в возрасте 58 лет скончался актер Александр Машатков

В молодости Машатков учился в Саратовском машиностроительном техникуме, затем случайно попал в Кинешемский драматический театр, работал машинистом сцены.

Александр Вячеславович учился в студии при театре, впоследствие окончил РАТИ-ГИТИС. С 2001 года был актёром Кимрского театра драмы и комедии (Тверская область).

Машатков снялся в ряде известных фильмов: «Склифосовский», «Супруги», «Криминальное видео», «Тупой жирный заяц».