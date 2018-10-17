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Скончался актер из «Склифосовского»
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Скончался актер из «Склифосовского» 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 1 час назад
Фото: nsn.fm
14 октября из-за оторвавшегося тромба в возрасте 58 лет скончался актер Александр Машатков.
В молодости Машатков учился в Саратовском машиностроительном техникуме, затем случайно попал в Кинешемский драматический театр, работал машинистом сцены.
Александр Вячеславович учился в студии при театре, впоследствие окончил РАТИ-ГИТИС. С 2001 года был актёром Кимрского театра драмы и комедии (Тверская область).
Машатков снялся в ряде известных фильмов: «Склифосовский», «Супруги», «Криминальное видео», «Тупой жирный заяц».
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