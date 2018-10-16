На борту упавшего Су-27 могли находиться боеприпасы 

На борту Су-27, потерпевшего крушение на Украине, могли находиться боеприпасы. Место авиапроисшествия оцеплено, там дежурят около 100 полицейских.
«Снаряды могут сдетонировать в любое время», — заявил начальник областного управления Нацполиции Юрий Педос.
Как ранее сообщал News.ru, в результате крушения погибли два пилота — американец и украинец. Истребитель выполнял полет в ходе учений «Чистое небо — 2018», в которых участвуют США и несколько стран НАТО. Вооружённые силы Украины заявили, что Су-27УБ был исправен.