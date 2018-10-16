Ещё
Замглавы внешней разведки Украины заподозрили в госизмене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ возбудила дело о госизмене против замглавы внешней разведки Семочко 

РИА Новости + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении заместителя главы внешней разведки Службы безопасности Украины Сергея Семочко на основании журналистского расследования, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Во вторник было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет большим количеством имущества, не соответствующего их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство.
"СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного дела по статье "госизмена" проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко", — говорится в сообщении в Facebook. В сообщении говорится, что правоохранители планируют привлечь журналиста Бигуса и его команду к изучению изложенных в его расследовании фактов.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины на основании журналистского расследования возбудило уголовное дело в отношении Семочко по статье "получение взятки".
Последние новости
Стали известны подробности отставки саратовской чиновницы Как умерший нигерийский принц оказался в российской глубинке Политолог объяснил, почему Порошенко пригрозил России авиацией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турецкая церковь пошла против Константинополя295
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня31
Восстановлена картина смертельного ДТП с блогершой33
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве223
Познер нашел виновных в бедности россиян213
Видео
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
00:28
Пашинян подал в отставку
Кавказ В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение