Восстановлена картина смертельного ДТП с блогершой

Популярная мотоблогерша Ольга Петрова погибла в ДТП на Рублево-Успенском шоссе.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Москве, авария с участием мотоцикла произошла вечером 13 октября.
По предварительным данным, недалеко от железнодорожной платформы Раздоры водитель автомобиля Volvo повернул, в то время как мотоцикл ехал прямо. Девушка не успела среагировать и увернуться от столкновения. От полученных травм Ольга скончалась.
22-летняя Ольга Петрова вела аккаунт в Instagram под ником ms_olya_, на который было подписано 64,7 тысячи пользователей.