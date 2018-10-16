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Восстановлена картина смертельного ДТП с блогершой
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В ГИБДД рассказали о деталях смертельного ДТП с известной блогершой 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Популярная мотоблогерша Ольга Петрова погибла в ДТП на Рублево-Успенском шоссе.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Москве, авария с участием мотоцикла произошла вечером 13 октября.
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По предварительным данным, недалеко от железнодорожной платформы Раздоры водитель автомобиля Volvo повернул, в то время как мотоцикл ехал прямо. Девушка не успела среагировать и увернуться от столкновения. От полученных травм Ольга скончалась.
22-летняя Ольга Петрова вела аккаунт в Instagram под ником ms_olya_, на который было подписано 64,7 тысячи пользователей.
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