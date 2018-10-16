Восстановлена картина смертельного ДТП с блогершой

В ГИБДД рассказали о деталях смертельного ДТП с известной блогершой

Популярная мотоблогерша Ольга Петрова погибла в ДТП на Рублево-Успенском шоссе.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Москве , авария с участием мотоцикла произошла вечером 13 октября.

По предварительным данным, недалеко от железнодорожной платформы Раздоры водитель автомобиля Volvo повернул, в то время как мотоцикл ехал прямо. Девушка не успела среагировать и увернуться от столкновения. От полученных травм Ольга скончалась.

22-летняя Ольга Петрова вела аккаунт в Instagram под ником ms_olya_, на который было подписано 64,7 тысячи пользователей.