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Следствие нашло растратившего деньги «Трансаэро»
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Следствие нашло растратившего деньги «Трансаэро» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 24 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи планируют арестовать бывшего арбитражного управляющего авиакомпании «Трансаэро» Михаила Котова, соответствующее ходатайство подано в суд, сообщили в СК России.
Котова рассчитывают привлечь по делу о растрате имущества компании на 1 млрд рублей, передает ТАСС.
Экс-управляющий обвиняется в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочий вкоммерческой организации, добавили в СК.
В августе суд заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании Александра Бурдина, его обвиняют в невыплате сотрудникам зарплат.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в скором времени многие российские авиакомпании могут разориться.
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