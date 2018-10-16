Следствие нашло растратившего деньги «Трансаэро»

Котова рассчитывают привлечь по делу о растрате имущества компании на 1 млрд рублей, передает ТАСС

Экс-управляющий обвиняется в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочий вкоммерческой организации, добавили в СК.

В августе суд заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании Александра Бурдина , его обвиняют в невыплате сотрудникам зарплат.