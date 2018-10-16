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В Москве задержали главу измайловского ОПГ
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В Москве задержали возглавившего измайловскую ОПГ вора в законе Аксена 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Прайм Крайм
В Москве задержан Сергей Аксенов — один из самых влиятельных славянских воров в законе, известный в криминальных кругах, как Аксен. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Росбалт».
По данным издания, в минувшие выходные в одном из подмосковных ресторанов прошла небольшая воровская сходка, на которой, помимо Аксенова, присутствовал вор в законе Тюрик и еще один крупный криминальный авторитет. После сходки Аксенов направился в Москву, на въезде в столицу его задержали оперативники.
В этот момент вор в законе находился в лимузине, который сопровождали внедорожники с охранниками. Бойцы СОБР положили на землю телохранителей и самого криминального авторитета, после чего Аксенов был задержан и доставлен в столичный главк МВД. С ним провели профилактическую беседу, после чего отпустили.
Как отмечает «Росбалт», Аксенов стоял у истоков создания измайловской организованной преступной группировки (ОПГ). Он вместе со своим приятелем Антоном Малевским активно участвовал в коммерческих войнах за право владения крупнейшими российскими металлургическими предприятиями.
Оперативники считают, что после гибели Малевского в 2001 году Аксенов стал единоличным главой группировки. Авторитет принимал участие в противостояниях с ореховской ОПГ и лидером преступного мира России, вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой). В 90-е годы и в начале «нулевых» на жизнь Аксенова покушались более пяти раз.
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