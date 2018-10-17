Ещё
Названы самые частые виды мошенничества с маткапиталом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы излюбленные способы мошенничества россиян с материнским капиталом 

Lenta.ru + ещё 7 44 минуты назад
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Россияне активно используют различные «серые» схемы обналичивания материнского капитала, приобретая недвижимость. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Одной из часто встречающихся "серых схем" является покупка под предлогом улучшения жилищных условий квартиры у родственников, желательно с другой фамилией. После регистрации сделки деньги, включая средства материнского капитала, перечисляются продавцу, который, в свою очередь, возвращает эту сумму уже бывшему владельцу сертификата. После этого покупатель, обналичивший маткапитал незаконным путем, тратит средства по своему усмотрению», — цитирует экспертов ОНФ информагентство.
Еще одна распространенная схема — покупка ветхого либо аварийного жилья. «Недвижимость "разбивают" на части и продают по стоимости материнского капитала», — отмечают в ОНФ, уточняя, что этот вид махинаций совершается в паре с риелтором, который, получив комиссию за свои услуги, по окончанию сделки возвращает остаток жилищной субсидии покупателю.
В числе популярных у россиян схем обналичивания маткапитала называется также покупка жилья по стоимости, отличной от указанной в договоре. Кроме того, по данным ОНФ, за субсидией иногда обращаются россияне, не имеющие соответствующих прав. «Например, за получением выплаты обращается женщина, которая не рожала второго ребенка, однако все необходимые справки и свидетельства о том, что у нее якобы появился малыш, имеются. Подделать документы "роженице" помогают врачи и риелторы», — отмечается в материалах организации.
В середине 2018 года районный суд Челябинска обязал мать троих детей вернуть выданные ей средства материнского капитала. Иск подало управление пенсионного фонда (УПФР), основанием стало ненадлежащее состояние приобретенного с помощью субсидии жилья. «Выяснилось, что женщина купила квартиру в доме 1920-го года постройки, еще в 2008 году процент износа жилища составлял 68 процентов, — говорится в сообщении суда. — Кроме того, через пару месяцев после покупки ответчица перепродала квартиру, не исполнив при этом требование закона об оформлении жилья в собственность всех членов семьи, в том числе детей».
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США о гибели своего пилота при крушении Су-27 на Украине295
Израильский блогер напугал рассуждениями о Крымском мосте93
Турецкая церковь пошла против Константинополя400
РПЦ назвала цель разрыва отношений с Константинополем38
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня51
Видео
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
00:28
Пашинян подал в отставку
Кавказ В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение