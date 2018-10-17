Названы самые частые виды мошенничества с маткапиталом

Названы излюбленные способы мошенничества россиян с материнским капиталом

Россияне активно используют различные «серые» схемы обналичивания материнского капитала, приобретая недвижимость. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Одной из часто встречающихся "серых схем" является покупка под предлогом улучшения жилищных условий квартиры у родственников, желательно с другой фамилией. После регистрации сделки деньги, включая средства материнского капитала, перечисляются продавцу, который, в свою очередь, возвращает эту сумму уже бывшему владельцу сертификата. После этого покупатель, обналичивший маткапитал незаконным путем, тратит средства по своему усмотрению», — цитирует экспертов ОНФ информагентство.

Еще одна распространенная схема — покупка ветхого либо аварийного жилья. «Недвижимость "разбивают" на части и продают по стоимости материнского капитала», — отмечают в ОНФ, уточняя, что этот вид махинаций совершается в паре с риелтором, который, получив комиссию за свои услуги, по окончанию сделки возвращает остаток жилищной субсидии покупателю.

В числе популярных у россиян схем обналичивания маткапитала называется также покупка жилья по стоимости, отличной от указанной в договоре. Кроме того, по данным ОНФ, за субсидией иногда обращаются россияне, не имеющие соответствующих прав. «Например, за получением выплаты обращается женщина, которая не рожала второго ребенка, однако все необходимые справки и свидетельства о том, что у нее якобы появился малыш, имеются. Подделать документы "роженице" помогают врачи и риелторы», — отмечается в материалах организации.