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На Украине столкнулись два локомотива
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На Украине три человека погибли при столкновении двух локомотивов 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Два локомотива столкнулись на карьере Северного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, три человека погибли и один пострадал, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В городе Кривой Рог на Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в результате столкновения двух локомотивов погибли три человека и один человек пострадал", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел во вторник в 04.17 мск. Других подробностей не сообщается.
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