Ещё
В Якутии перевернулась лодка, есть жертвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии на реке Алдан перевернулась лодка, несколько человек погибли 

РИА Новости + ещё 21 16 октября 2018
Фото: предоставлено Правительством Республики Саха (Якутия)
На реке Алдан в Якутии перевернулась лодка, в результате несколько человек погибли, один пропал, говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.
"В Главное управление МЧС России поступила информация о том, что на река Алдан в 3 километрах от села Мегино-Алдан и 100 метрах от берега опрокинулась лодка. В результате происшествия пять человек выбрались самостоятельно, есть погибшие, и один человек пропал без вести", — говорится в сообщении.
В поисках задействовано 16 человек и три единицы техники, в том числе от МЧС России — два человека и одна единица техники, уточнили в ведомстве.
"В ходе поисково-спасательных работ силы и средства разделены на две группы. Группа инспекторского участка ГИМС проводит обследование вдоль реки, вниз по течению. Администрация села Мегино-Алдан, проводит поиск вдоль береговой линии, по течению реки с использованием специализированного оборудования", — дополняется в сообщении.
Навигация для маломерных судов в Якутии запрещена с 10 октября, подчеркнули в МЧС.
Последние новости
Трагедия в керченском техникуме. Почти два десятка погибших В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России Никогда так не делайте: кому нельзя жертвовать деньги
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Бабченко о Керчи возмутило Сеть55
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи693
«Жертвовали собой, чтобы спаслись другие»42
Опыт утонувшего «Курска» России не помог71
Скандально уволенная чиновница получила поддержку107
Видео
00:41
Бузова показала грудь в новом ролике
Шоу-бизнес
01:16
Нападение на керченский колледж попало на видео
Происшествия
02:14
Обвинённая в экстремизме россиянка сбежала на Украину
Общество Украина
04:26
«Отрубили пальцы и голову»: как убивали журналиста
В мире Ближний Восток
03:43
Оглашен список пострадавших в Керчи
Происшествия
00:37
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи
В мире Украина
04:26
«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»
Политика В мире
03:11
Аксенова по ошибке назвали керченским стрелком
В мире
00:19
Неизвестный открыл огонь на северо-западе Москвы
Происшествия
02:04
Восстановлена картина бойни в керченском колледже
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение