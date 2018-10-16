Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»

Обнаружена вторая предсмертная записка покончившего с собой Михаила Фатеева

Обнаружена еще одна записка, которую оставил покончивший с собой 11 октября Михаил Фатеев

"Уважаемый Роман Григорьевич! Любимый театр. Простите меня за те репутационные риски, которые вы терпите из-за меня. Поверьте, после тех пыток, которые здесь были и, думаю, будут, единственное, что дает мне силы это вера. Ваша вера в меня", — говорится в записке.

Фатеев также добавил, что "не виноват" и "верит в чудо".

Ранее в поддержку Фатеева высказывался и худрук Роман Виктюк, и его коллега по сериалу "Глухарь" Виктория Тарасова