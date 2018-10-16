Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»

Обнаружена еще одна записка, которую оставил покончивший с собой 11 октября Михаил Фатеев.
Как пишет kp.ru, письмо актер передал в театр своему руководителю Роману Виктюку.
"Уважаемый Роман Григорьевич! Любимый театр. Простите меня за те репутационные риски, которые вы терпите из-за меня. Поверьте, после тех пыток, которые здесь были и, думаю, будут, единственное, что дает мне силы это вера. Ваша вера в меня", — говорится в записке.
Фатеев также добавил, что "не виноват" и "верит в чудо".
Ранее в поддержку Фатеева высказывался и худрук Роман Виктюк, и его коллега по сериалу "Глухарь" Виктория Тарасова.
Михаил Фатеев покончил с собой в СИЗО после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему.