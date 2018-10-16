Ещё
Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне ответили на угрозы Порошенко
Россияне ответили на угрозы Порошенко

Обнаружена вторая предсмертная записка покончившего с собой Михаила Фатеева 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Обнаружена еще одна записка, которую оставил покончивший с собой 11 октября Михаил Фатеев.
Как пишет kp.ru, письмо актер передал в театр своему руководителю Роману Виктюку.
"Уважаемый Роман Григорьевич! Любимый театр. Простите меня за те репутационные риски, которые вы терпите из-за меня. Поверьте, после тех пыток, которые здесь были и, думаю, будут, единственное, что дает мне силы это вера. Ваша вера в меня", — говорится в записке.
Фатеев также добавил, что "не виноват" и "верит в чудо".
Ранее в поддержку Фатеева высказывался и худрук Роман Виктюк, и его коллега по сериалу "Глухарь" Виктория Тарасова.
Михаил Фатеев покончил с собой в СИЗО после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему.
Газета.Ru: последние новости
На Украине столкнулись два локомотива Возмутившего Путина директора уральского завода приговорили к колонии Названа причина смерти принца Нигерии в Череповце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине112
«Судьбы девочек поломаны»57
Названа причина смерти принца в Череповце19
Россияне ответили на угрозы Порошенко61
В США отреагировали на церковный разлад609
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине
Армия Оружие
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
00:31
Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»
Происшествия
00:25
На Украине столкнулись два локомотива
Происшествия
04:37
РПЦ выдвинула условие Константинополю
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение