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Германия освободила осужденного за теракты 11 сентября
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Германия досрочно освободила осужденного за теракты 11 сентября 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Осужденного по делу о терактах 11 сентября в США Мунира аль-Мотасадека доставили в аэропорт Гамбурга из тюрьмы, чтобы депортировать в Марокко.
По данным СМИ, в аэропорт аль-Мотасадека привели под конвоем двух вооруженных сотрудников полиции, в наручниках и с завязанными глазами.
Наказание в виде заключения истекало для осужденного в январе 2019 года, однако власти Германии настаивали на депортации, чтобы не выплачивать аль-Мотасадеку денежных средств, пишет DW.
По данным материала, в 2006 году его адвокат обратился с запросом о предоставлении социальной помощи подзащитному. Ходатайство было отклонено властями в связи с тем, что террористам не положены выплаты. Однако законные основания для выплат возникли бы после выхода заключенного на свободу, если бы он остался в Германии.
Напомним, аль-Мотасадека приговорили в 2007 году к 15 годам тюрьмы за содействие в убийстве более 246 человек. Он был связан с немецким подразделением «Аль-Каиды» — группой Мохаммеда Атты. Следствие считает, что выходец из Марокко скрывал местонахождение боевиков и осуществлял для них банковские переводы.
Напомним, во время терактов 11 сентября были угнаны четыре самолета, на бортах которых находилось 246 человек. Два авиалайнера направили в башни нью-йоркского Всемирного торгового центра, еще один — в задние Пентагона. Четвертый упал в поле в штате Пенсильвания. В результате теракта в Америке погибли примерно 3 тыс. человек.
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