На вокзале в Кёльне захватили заложника

На вокзале в Кельне захватили заложника

На площади перед железнодорожным вокзалом в Кельне неизвестный взял человека в заложники. Об этом сообщается в твиттере немецкой полиции.

На месте происшествия находится полиция и аварийные службы. Правоохранители призвали горожан избегать района вокзала.

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г. По данным Wz.de, заложник был захвачен в привокзальной аптеке. Удалось ли полиции установить личность подозреваемого, пока неизвестно.

В немецких СМИ появилась информация о стрельбе на вокзале, но в полиции заявили, что никаких доказательств стрельбы нет.

Посетителей вокзала эвакуировали, большинство платформ закрыто. Также полиция перекрыла район вокзала.

По данным Express.de, перед тем, как стало известно о захвате заложников, в эту же аптеку вызывали пожарных: якобы некий человек там попытался поджечь молодую женщину.