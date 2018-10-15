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На вокзале в Кёльне захватили заложника
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На вокзале в Кельне захватили заложника 

Рамблер + ещё 29 1 час назад
Фото: globallookpress.com
На площади перед железнодорожным вокзалом в Кельне неизвестный взял человека в заложники. Об этом сообщается в твиттере немецкой полиции.
На месте происшествия находится полиция и аварийные службы. Правоохранители призвали горожан избегать района вокзала.
По данным Wz.de, заложник был захвачен в привокзальной аптеке. Удалось ли полиции установить личность подозреваемого, пока неизвестно.
В немецких СМИ появилась информация о стрельбе на вокзале, но в полиции заявили, что никаких доказательств стрельбы нет.
Посетителей вокзала эвакуировали, большинство платформ закрыто. Также полиция перекрыла район вокзала.
По данным Express.de, перед тем, как стало известно о захвате заложников, в эту же аптеку вызывали пожарных: якобы некий человек там попытался поджечь молодую женщину.
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