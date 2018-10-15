Автомобиль рухнул с парковки ТЦ в Москве 

Со второго этажа парковки московского торгового центра упал автомобиль, стало известно «112».
По информации телеграм-канала, инцидент произошел несколько минут назад на Багратионовском проезде. Машина, которая была припаркована на втором этаже парковки торгового центра «Горбушкин двор», врезалась в ограждение и упала.
В этот момент в автомобиле находились двое человек, о состоянии которых пока ничего неизвестно.
Между тем, как сообщили РЕН ТВ очевидцы ЧП, в машине находились трое молодых людей, каждый из которых успел выбраться из машины невредимым до падения.