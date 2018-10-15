Ещё
Автомобиль рухнул с парковки ТЦ в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автомобиль рухнул с парковки ТЦ в Москве 

Рамблер 21 минуту назад
Со второго этажа парковки московского торгового центра упал автомобиль, стало известно «112».
По информации телеграм-канала, инцидент произошел несколько минут назад на Багратионовском проезде. Машина, которая была припаркована на втором этаже парковки торгового центра «Горбушкин двор», врезалась в ограждение и упала.
В этот момент в автомобиле находились двое человек, о состоянии которых пока ничего неизвестно.
Между тем, как сообщили РЕН ТВ очевидцы ЧП, в машине находились трое молодых людей, каждый из которых успел выбраться из машины невредимым до падения.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа стоимость дороги к Крымскому мосту53
Cиноптики удивили москвичей прогнозом18
«Макаронный министр» получала пособие из бюджета‍
Трамп проговорился о новом витке конфликта в Донбассе57
Определен портрет типичного туриста в Крыму17
Видео
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
04:32
Cиноптики удивили москвичей прогнозом
Погода Новости Москвы
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
02:24
Заправку F-35 над Афганистаном сняли на видео
Армия Оружие
00:51
«Огромный НЛО» сняли на видео
В мире Общество
06:35
Резкое решение Кремля шокировало Европу
В мире Европа
03:09
Первый выход «Казани» попал на видео
Армия Оружие
03:46
Стоянов госпитализирован в Москве
Шоу-бизнес
05:55
Киберсражения: Нидерланды объявили о войне с Россией
В мире Статьи
01:05
Жириновский «выдал» военную тайну РФ
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение