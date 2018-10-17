В Москве произошло жестокое тройное убийство

В Москве произошло тройное убийство

Москве молодой человек 1996 года рождения убил членов своей семьи. Об этом сообщат РЕН ТВ.

По данным телеканала, преступление было совершено 17 октября. Жертвами молодого человека стали его мать, отец и бабушка.

После убийств мужчина сам позвонил в полицию. Тела его родителей правоохранители нашли на кухне, тело бабушки — в ее комнате.

Москвич заявил, что ему «все надоело», и это стало мотивом преступления.

МВД телеканалу рассказали, что тройное убийство было совершено в одном из домов на улице Летчика Бабушкина. Предварительной причиной преступления в полиции назвали бытовой конфликт.