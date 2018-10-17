В Москве произошло жестокое тройное убийство

В Москве молодой человек 1996 года рождения убил членов своей семьи. Об этом сообщат РЕН ТВ.
По данным телеканала, преступление было совершено 17 октября. Жертвами молодого человека стали его мать, отец и бабушка.
После убийств мужчина сам позвонил в полицию. Тела его родителей правоохранители нашли на кухне, тело бабушки — в ее комнате.
Москвич заявил, что ему «все надоело», и это стало мотивом преступления.
В МВД телеканалу рассказали, что тройное убийство было совершено в одном из домов на улице Летчика Бабушкина. Предварительной причиной преступления в полиции назвали бытовой конфликт.
На сайте московского управления СК сообщается, что против мужчины возбудили дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).