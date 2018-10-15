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В детсаду малышей истязали кнопками
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Воспитатели детсада истязали малышей с помощью канцелярских кнопок 

Ридус + ещё 14 2 часа назад
Фото: © visualhunt.com
Сотрудников детского сада «Колосок» города Канск Красноярского края обвиняют в издевательстве над детьми. Следствие установило, что воспитательницы втыкали канцелярские кнопки в тела малышей.
Родители увидели следы от уколов и расспросили своих детей, что происходит в садике. Воспитанники средней группы сообщили, что две работницы втыкали им кнопки в руки, ноги, язык и ягодицы, когда те вели себя плохо. Пятилетние дети назвали кнопки «помощницами» воспитателей.
«Следователям удалось установить, что в период с 2016-по апрель 2017 года воспитатели, умышленно в целях наказания и понуждения детей к определенному поведению в каждом случае их непослушания, неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками с цветными круглыми головками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль», — говорится в сообщении ведомства.
Следствие по этому завершено, уголовное дело направлено в суд, сообщает СК.
Недавно в Пермском Крае няня, работавшая в детском саду, заклеила пятилетнему мальчику рот скотчем из-за того, что он громко разговаривал.
Ранее Следственный комитет РФ по Астраханской области возбудил уголовное дело против руководства частного детского сада «Полина», где детей в тихий час туго связывали пеленками. Прокуратура начала проверку после того, как были опубликованы видеозаписи, сделанные местной жительницей.
В середине августа Ишимбайский городской суд Башкирии приговорил воспитателя детского садак полутора годам исправительных работ за жестокое обращение с детьми. Ей также запретили заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.
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