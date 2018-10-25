СК завел дело после избиения подростка в Москве

России Юлия Иванова. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после избиения несовершеннолетнего сверстниками на юге Москвы , сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК

Ранее СК заявил, что следователи дадут правовую оценку по опубликованному в интернете видео, где группа подростков руками и ногами бьют сверстника "по голове и в область жизненно важных органов". Какой конфликт привел к такому развитию событий, неясно.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на убийство", — сказала Иванова.

По ее словам, потерпевший госпитализирован. Она добавила, что в отношении двух участников инцидента, которые ранее были доставлены в следственный отдел, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.