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Более 20 чеченцев задержаны во Франции
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СМИ сообщили о задержании во Франции более 20 чеченцев 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: EPA
Полиция задержала в пригороде Парижа 23 чеченца, сообщило Figaro.
По информации газеты, правоохранители провели спецоперацию в департаменте Сен-Сен-Дени. Задержанным вменяется рэкет — якобы они взимали "таксу" в размере 200 евро с каждого "следующего с Востока", в частности — из Польши, Молдавии и Украины — за право въехать в Париж. Как сообщает Figaro, месячный "заработок" группы рэкетиров мог достигать 200 тысяч евро.
Газета также отмечает, что среди задержанных были и люди, представляющие угрозу французской госбезопасности, так называемые fiche S. Однако информации о том, что они могут быть связаны с террористическими объединениями к настоящему времени нет.
Российское посольство в Париже отреагировало на сообщения СМИ. Как сообщили РИА Новости в представительстве, дипломаты проверяют информацию о задержании чеченцев.
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