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Самолет в Германии въехал в толпу: есть погибшие
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Самолет в Германии насмерть сбил трех человек 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легкомоторный самолет Cessna близ города Фульда въехал в группу людей при посадке на аэродроме, сообщает Focus.
Погибли не менее трех человек, среди них есть ребенок, передает ТАСС. В инциденте пострадали восемь человек.
Группа людей находились на краю взлетно-посадочной полосы, когда самолет при посадке совершил неверный маневр, сообщает DPA. В правоохранительных органах сообщили, что пилот неудачно зашел на посадку и был вынужден уйти на второй круг. Самолет не смог быстро набрать необходимую высоту и сблизился с людьми, стоявшими на взлетном поле.
Инцидент произошел около 15.45 по местному времени (16:45 мск) на вершине горы Вассеркупе, которая пользуется большой популярностью у пилотов-любителей и парапланеристов.
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