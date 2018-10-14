Охотник случайно застрелил велосипедиста во Франции

Молодой охотник, участвовавший в облавной охоте, застрелил британца, проезжавшего мимо на горном велосипеде. Полиция уже начала проверку убийства, обвиняемый доставлен в больницу в состоянии шока.

Инцидент произошел вечером 13 октября в коммуне Монрион. Убитым оказался выходец из Великобритании, который владел рестораном в городе Ле Же, пишет Le Dauphine Libere. Он проезжал на горном велосипеде недалеко от места проведения охоты.

Полиция занимается расследованием непреднамеренного убийства, устанавливаются все факты произошедшего.

Как сообщал News.ru, 38-летний охотник из Иркутска во время охоты случайно застрелил своего друга. Мужчина сразу же сдался полиции, было возбуждено уголовное дело