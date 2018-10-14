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В итальянской тюрьме произошел бунт
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В переполненной итальянской тюрьме произошел бунт 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В ночь на воскресенье более 40 заключенных в тюрьме Сан-Ремо подняли бунт. Протест начался мирно, но позднее осужденные начали крушить мебель и выбрасывать во внутренний двор телевизоры, газовые баллоны и горящие простыни, пишет РИА Новости.
Беспорядки продолжались несколько часов, и только после длительных уговоров директору тюрьмы и его помощникам удалось уговорить бунтовщиков успокоиться.
Как заявил секретарь местной ячейки профсоюза работников мест заключения Микеле Лоренцо, руководство тюрьмы полностью не справилось с работой. В учреждении, рассчитанном на 190 человек, несколько месяцев содержатся 270. Подобное положение отмечено и в других тюрьмах североитальянского региона.
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