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В Иране боевики похитили 14 силовиков
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В Иране боевики похитили 14 силовиков, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Боевики похитили 14 иранских силовиков в юго-восточной части Ирана неподалеку от границы с Пакистаном, сообщило агентство YJC со ссылкой на источники.
По его данным, похищение произошло во вторник утром, среди похищенных были семь ополченцев, пять пограничников и два военных из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
Агентство сообщает, что силовики были похищены членами одной из группировок, признанных в Иране террористической.
Инцидент произошел в провинции Систан и Белуджистан, где периодически происходят нападения на иранских пограничников.
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