Белая вспышка: аварию «Союза» сняли с МКС

Снимком поделился в социальной сети космонавт Сергей Прокопьев

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» была видна не только во время трансляции запуска, но также из модуля «Купола» на МКС. Эксклюзивными снимками поделился российский космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, который опубликовал кадры в Instagram.

«Видно, что произошло отделение от ракеты-носителя, далее визуальный контакт с кораблем был утерян», — подписал он снимок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Прокопьев (@prokopyev_iss) 12 Окт 2018 в 6:29 PDT

Также Прокопьев подчеркнул, что сами космонавты очень сильно переживали за своих коллег, которые находились на борту, и были рады тому, что их удалось спасти.

Пользователи Сети единодушно отметили, что главное в этой ситуации то, что люди остались живы.