СМИ сообщили о расчленении тела журналиста в Стамбуле

Журналист Джамаль Хашогджи был убит, а его тело расчленено. Об этом сообщает телеканал CNN.

Накануне в Генеральном консульстве Саудовской Аравии Стамбуле прошли следственные мероприятия, продолжавшиеся девять часов. Сегодня саудовские и турецкие криминалисты еще раз осмотрят место убийства журналиста.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи, который с 2017 года жил в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее во вторник турецкие СМИ сообщили, что полиция обнаружила доказательства, что Джамаля Хашогджи убили в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Что это за свидетельства, пока не уточняется.