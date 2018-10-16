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СМИ сообщили о расчленении тела журналиста в Стамбуле
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СМИ сообщили о расчленении тела журналиста в Стамбуле 

Рамблер + ещё 133 31 минуту назад
Фото: © Twitter/Jamal Khashoggi
Журналист Джамаль Хашогджи был убит, а его тело расчленено. Об этом сообщает телеканал CNN.
Накануне в Генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле прошли следственные мероприятия, продолжавшиеся девять часов. Сегодня саудовские и турецкие криминалисты еще раз осмотрят место убийства журналиста.
Растворили в кислоте: жестокое убийство журналиста
Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи, который с 2017 года жил в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Ранее во вторник турецкие СМИ сообщили, что полиция обнаружила доказательства, что Джамаля Хашогджи убили в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Что это за свидетельства, пока не уточняется.
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