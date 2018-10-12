Лауреат премии «Эмми»разбился на съемках фильма

Обладатель премии "Эмми" Джеймс Эмсвиллер погиб во время работы над лентой "Ты мой друг". 61-летний мужчина сорвался с балкона, куда вышел на перекур.

Трагедия произошла в округе Аллехени, штат Пенсильвания ( США ). После падению знаменитость в критическом состоянии экстренно доставили в больницу. Однако врачам не удалось спасти его жизнь: он полученных травм Эмсвиллер скончался.

В настоящее время полиция проводит расследование случившегося. Съемки фильма приостановлены, передает портал Pittsburgh.cbslocal.com.

Отметим, что специалист по звуку Джеймс Эмсвиллер стал обладателем премия "Эмми" в 2015 году. Награду он получил за работу в киноленте "Бесси" (Bessie). Картина повествует о жизни звезды блюза Бесси Смит . Эмсвиллер также принимал участие в создании таких фильмов, как "Мстители", "Джек Ричер" и "Виноваты звезды".

Подобные нелепые и страшные трагедии случаются по всему миру. Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 50-летнего актера на съемках телесериала "Смерш". ЧП произошло в Ярославской области.

Во время репетиции массовой сцены сражений в городе Тутаев актер получил роковой удар в висок. Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.