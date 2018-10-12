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Под Тулой нашли футбольного болельщика из Конго
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Под Тулой нашли футбольного болельщика из Конго 

Говорит Москва + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
19-летний юноша летом приехал в Москву на чемпионат мира. Здесь, по его словам, он был избит и ограблен. У иностранца забрали документы, паспорт болельщика и деньги.
Как сообщили «Интерфаксу» в местной полиции, гражданина Конго обнаружили в Заокском районе, когда он шёл вдоль железнодорожных путей. Правоохранительные органы пытаются восстановить ему документы. Местные жители приютили иностранца, подкармливают его и собирают деньги на дорогу в Москву, чтобы он смог обратиться в посольство своей страны.
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