Под Тулой нашли футбольного болельщика из Конго 

19-летний юноша летом приехал в Москву на чемпионат мира. Здесь, по его словам, он был избит и ограблен. У иностранца забрали документы, паспорт болельщика и деньги.
Как сообщили «Интерфаксу» в местной полиции, гражданина Конго обнаружили в Заокском районе, когда он шёл вдоль железнодорожных путей. Правоохранительные органы пытаются восстановить ему документы. Местные жители приютили иностранца, подкармливают его и собирают деньги на дорогу в Москву, чтобы он смог обратиться в посольство своей страны.