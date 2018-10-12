Налетчики в масках пытали утюгом воронежского депутата

В дом депутата Воронежской областной Думы Александра Рыбенко ворвались неизвестные в масках. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает региональное издание «Ё!».

Инцидент произошел в селе Щучье Лискинского района Воронежской области ; сообщение о случившемся поступило полицейским около 4:30 утра.

«В доме были сам 53-летний депутат, его супруга и их сын. По неподтвержденной официально информации, их пытали утюгом, чтобы узнать, где находятся деньги. Добычей неизвестных стали наличные. Предположительно, речь может идти о миллионе рублей. На месте до сих пор работают полицейские», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что в настоящее время «проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление. Обстоятельства и список похищенного уточняется».

Александр Рыбенко более 10 лет работает исполнительным директором компании «ЭкоНиваАгро». За 2017 год он отчитался о 31 миллионе 372 тысячах рублей дохода. Также ему принадлежат три земельных участка общей площадью около 5,5 тысячи квадратных метров и три дома.