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Налетчики в масках пытали утюгом воронежского депутата
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Налетчики в масках пытали утюгом воронежского депутата 

Lenta.ru + ещё 4 49 минут назад
Фото: ЭкоНива-АПК Холдинг
В дом депутата Воронежской областной Думы Александра Рыбенко ворвались неизвестные в масках. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает региональное издание «Ё!».
Инцидент произошел в селе Щучье Лискинского района Воронежской области; сообщение о случившемся поступило полицейским около 4:30 утра.
«В доме были сам 53-летний депутат, его супруга и их сын. По неподтвержденной официально информации, их пытали утюгом, чтобы узнать, где находятся деньги. Добычей неизвестных стали наличные. Предположительно, речь может идти о миллионе рублей. На месте до сих пор работают полицейские», — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что в настоящее время «проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление. Обстоятельства и список похищенного уточняется».
Александр Рыбенко более 10 лет работает исполнительным директором компании «ЭкоНиваАгро». За 2017 год он отчитался о 31 миллионе 372 тысячах рублей дохода. Также ему принадлежат три земельных участка общей площадью около 5,5 тысячи квадратных метров и три дома.
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