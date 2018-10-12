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В Бурятии на угольном разрезе бушует пожар
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В Бурятии на угольном разрезе бушует крупный пожар 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Здание мастерских угольного разреза в Мухоршибирском районе Бурятии горит на площади около тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в дежурной диспетчерской службе района.
"Горят два ремонтных бокса на угольном разрезе. Пожар на площади около тысячи квадратных метров. В данный момент расчеты локализовали огонь — угрозы распространения нет", — сказал собеседник агентства.
В службе отметили, что пожар мог начаться из-за раскаленной трубы кузницы.
В региональном главке МЧС сообщили, что возгорание произошло в поселке Сага-Нур — горит крыша ремонтного бокса на территории ОА "Разрез Тугнуйский". К ликвидации пожара привлечены 15 человек и 5 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет. Кровля частично обрушена.
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