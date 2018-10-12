В Бурятии на угольном разрезе бушует пожар

Здание мастерских угольного разреза в Мухоршибирском районе Бурятии горит на площади около тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в дежурной диспетчерской службе района.
"Горят два ремонтных бокса на угольном разрезе. Пожар на площади около тысячи квадратных метров. В данный момент расчеты локализовали огонь — угрозы распространения нет", — сказал собеседник агентства.
В службе отметили, что пожар мог начаться из-за раскаленной трубы кузницы.
В региональном главке МЧС сообщили, что возгорание произошло в поселке Сага-Нур — горит крыша ремонтного бокса на территории ОА "Разрез Тугнуйский". К ликвидации пожара привлечены 15 человек и 5 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет. Кровля частично обрушена.