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В Азовском море задержали украинцев
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В Азовском море пограничники задержали украинских браконьеров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ростовские пограничники задержали в акватории Таганрогского залива Азовского моря двух граждан Украины, занимавшихся ловлей рыбы без разрешения, сообщило в четверг Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
"В двух километрах от береговой полосы Таганрогского залива Азовского моря, в пяти километрах юго-западнее населенного пункта Весело-Вознесенка пограничники обнаружили двух граждан Украины на лодке типа "Казанка-5 м", у которых отсутствовало разрешение на добычу водных биологических ресурсов", — говорится в сообщении.
На борту правоохранители обнаружили около 4 тысяч особей частиковых пород рыб, а также порядка 100 орудий лова (подъемные ловушки). В отношении мужчин возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Нарушение правил, регламентирующих рыболовство", предусматривающей наказание в виде штрафа с конфискацией судна и орудий лова.
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