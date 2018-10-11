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В Москве найден мертвым полковник СВР
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В Москве найден мертвым полковник СВР 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский разведчик был найден мертвым в своей московской квартире, сообщает «112».
По информации Telegram-канала, 8 октября на Липецкой улице полковника Службы внешней разведки России Сергея Соловьева сбила машина, после чего он потерял сознание.
Прибывшие на место аварии полицейские вызвали врачей, которые привели разведчика в чувство. Соловьев отказался от госпитализации, однако позже в тот же день сам обратился в Городскую клиническую больницу №68 с жалобами на головную боль.
В ГКБ полковнику диагностировали сотрясение мозга, однако он вновь отказался лечь в больницу.
На следующий день сестра полковника Светлана обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее брат не выходит на связь. После этого квартира разведчика была вскрыта, а он найден мертвым.
Врачи установили, что полковник скончался примерно за 10 часов до того, как был обнаружен, а вероятной причиной этого стала гематома, образовавшаяся в результате ДТП.
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