В Москве найден мертвым полковник СВР

Российский разведчик был найден мертвым в своей московской квартире, сообщает «112»

По информации Telegram-канала, 8 октября на Липецкой улице полковника Службы внешней разведки России Сергея Соловьева сбила машина, после чего он потерял сознание.

Прибывшие на место аварии полицейские вызвали врачей, которые привели разведчика в чувство. Соловьев отказался от госпитализации, однако позже в тот же день сам обратился в Городскую клиническую больницу №68 с жалобами на головную боль.

В ГКБ полковнику диагностировали сотрясение мозга, однако он вновь отказался лечь в больницу.

На следующий день сестра полковника Светлана обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее брат не выходит на связь. После этого квартира разведчика была вскрыта, а он найден мертвым.

Врачи установили, что полковник скончался примерно за 10 часов до того, как был обнаружен, а вероятной причиной этого стала гематома, образовавшаяся в результате ДТП.