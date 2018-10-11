СМИ: убитая следователь вела дело о милях «Аэрофлота»

По данным источника издания, мошенники рассылали СМС-сообщения участникам программы Aeroflot Bonus и получали доступ к личным кабинетам клиентов компании. Затем злоумышленники отключали СМС-оповещение при входе, что позволяло получить доступ к накопленным пассажиром милям. Бонусы они продавали желающим приобрести авиабилеты по цене с большой скидкой.

Расследование, которая вела Шишкина, продвигалось «с большим трудом».

Так, например, его участники постоянно спорили, можно ли считать хищением аэрофлотовские мили, строго говоря, не имеющие материальной ценности, и кто в данном случае является потерпевшим — обворованный фактически клиент или авиакомпания — юридический владелец миль. Споры, по данным того же источника, приводили и к конфликтам, вышедшим в итоге за стены следственного кабинета, — пишет газета.

Следователю на мобильный телефон стали звонить с угрозами, а в январе неизвестные сожгли ее автомобиль. Однако от предложенной ей госзащиты Шишкина отказалась.

Как пишет газета «Известия» , в 2013 году Шишкиной удалось раскрыть подобное мошенничество с железнодорожными билетами. Как выяснилось впоследствии, его масштабы оказались серьезнее, чем предполагалось изначально.

Следователь по особо важным делам МВД России Евгения Шишкина была застрелена в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья утром 10 октября. Тело женщины на парковке возле машины обнаружил ее муж.