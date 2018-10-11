Ещё
Убитая следователь вела дело о милях «Аэрофлота»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: убитая следователь вела дело о милях «Аэрофлота» 

Ридус 42 минуты назад
Фото: Россия 1
Следователь по особо важным делам МВД России Евгения Шишкина, которая была убита в Подмосковье 10 октября, последние полтора года вела расследование по уголовному делу киберпреступной группы, которая занималась кражей бонусных миль у участников программы лояльности ПАО «Аэрофлот», сообщает «Коммерсант».
По данным источника издания, мошенники рассылали СМС-сообщения участникам программы Aeroflot Bonus и получали доступ к личным кабинетам клиентов компании. Затем злоумышленники отключали СМС-оповещение при входе, что позволяло получить доступ к накопленным пассажиром милям. Бонусы они продавали желающим приобрести авиабилеты по цене с большой скидкой.
Расследование, которая вела Шишкина, продвигалось «с большим трудом».
Так, например, его участники постоянно спорили, можно ли считать хищением аэрофлотовские мили, строго говоря, не имеющие материальной ценности, и кто в данном случае является потерпевшим — обворованный фактически клиент или авиакомпания — юридический владелец миль. Споры, по данным того же источника, приводили и к конфликтам, вышедшим в итоге за стены следственного кабинета, — пишет газета.
Следователю на мобильный телефон стали звонить с угрозами, а в январе неизвестные сожгли ее автомобиль. Однако от предложенной ей госзащиты Шишкина отказалась.
Как пишет газета «Известия», в 2013 году Шишкиной удалось раскрыть подобное мошенничество с железнодорожными билетами. Как выяснилось впоследствии, его масштабы оказались серьезнее, чем предполагалось изначально.
Следователь по особо важным делам МВД России Евгения Шишкина была застрелена в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья утром 10 октября. Тело женщины на парковке возле машины обнаружил ее муж.
Ридус: последние новости
Скончались пострадавшие при взрыве на пороховом заводе в Перми Заместитель генпрокурора РФ разбился в Костромской области СМИ: убитая следователь вела дело о милях «Аэрофлота»
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел1
Кадырова «вывел из себя» чеченец в московском метро321
Россия покидает ПАСЕ83
Истребители НАТО на Украине испытали С-300663
Шнуров женится8
Видео
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
03:10
Шнуров женится
Шоу-бизнес
03:03
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией
Армия Оружие
01:57
Украине предрекли скорую смену власти
В мире Украина
00:26
Выстрелы средь бела дня: видео с места убийства следователя
Происшествия Статьи
01:19
«Автономия» для Крыма и другие события дня
В мире
00:26
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение