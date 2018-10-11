По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел

Ленинградской области предъявлено обвинение в убийстве и каннибализме 22-летнему Аркадию Звереву. По версии следствия, он зарубил 21-летнего мужчину ножом, а потом расчленил тело, чтобы съесть его части. В последнем Звереву помогала 12-летняя девочка, сбежавшая из дома в Сочи . Из-за юного возраста она проходит по делу в качестве свидетеля. Следователи также намерены проверить семью девочки и обстоятельства ее побега.

Следователи предъявили обвинения Аркадию Звереву, подозреваемому в убийстве мужчины и каннибализме. Кроме того, СК намерен проверить действия работников из органов системы профилактики в связи с уходом 12-летней девочки из дома в Сочи. Сейчас несовершеннолетняя спутница Зверева, несмотря на то, что призналась в каннибализме, проходит по делу в качестве свидетеля, поскольку уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.

«Подозреваемому в убийстве мужчины в Ленинградской области предъявлено обвинение… Его 12-летняя спутница, ранее сбежавшая из дома и объявленная в розыск в городе Сочи, решением суда помещена в специализированное учреждение для детей и подростков», — говорится в сообщении СК РФ.

В СМИ появился фрагмент видеозаписи следственного эксперимента, в ходе которого Зверев рассказал, как именно он убил свою жертву с помощью ножа.

Судя по записи, подозреваемый признает свою вину в содеянном.

Кроме того, следователи в Краснодарском крае продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения 12-летней девочки. Сообщается, что дознаватели изучат условия проживания и обучения малолетней, причины ее ухода из семьи, дадут юридическую оценку деятельности органов профилактики в Краснодарском каре и должностных лиц, ответственных за проверку регистрации граждан по месту временного проживания в Ленинградской области.

Как стало известно, девочка сбежала из дома в Сочи 23 сентября. Ее мать подала в полицию заявление о пропаже дочери. По словам, самой девочки, мама была занята в сфере секс-услуг, поэтому она росла сама по себе.

Школьница также рассказала, что в 10-летнем возрасте была изнасилована, после чего она совершила свое первое убийство, забив насильника камнем. По словам девочки, она склонна к кочевой жизни и уже не в первый раз сбежала из дома в Сочи.

«В конце сентября текущего года в Санкт-Петербург она прибыла вместе с 22-летним уроженцем Алтайского края. Они скитались по улицам города, ночевали в разных местах, пока не познакомились в одном из кафе с мужчиной, который предложил им пожить у него в поселке Новинка Кировского района Ленинградской области», — рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По словам брата погибшего, он часто приглашал к себе в квартиру малознакомых людей.

В ночь со второго на третье октября между 21-летним хозяином квартиры и его гостями произошла ссора, «в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела потерпевшего, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины». Правоохранители считают, что в расправе принимала участие и 12-летняя школьница.

О трагедии стало известно на следующее утро: соседи увидели, что из окна дома идет дым, возникший в результате неудачной попытки поджога, а позже оттуда же выбрались мужчина и подросток.

Приехавшие на место преступления оперативники зафиксировали на погибшем рубленые раны с изъятой плотью в районе грудной клетки, сердца и живота. Как сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах, голова молодого человека была найдена отдельно — в печке.

Подозреваемые продублировали сцену убийства из фильма «Каннибал» испанского режиссера Мануэля Мартина Куэнки . Киноленту перед смертью добавил на личную страницу в социальной сети погибший молодой человек.

По данным издания «Сочи Экспресс», на вопрос о причинах, подтолкнувших пару к акту каннибализма, подозреваемые ответили, что «им нечего было есть».

Сама девочка не раскаивается в совершенном преступлении. Своего подельника она называет «зверюшкой». Как рассказала свидетельница, она состояла с ним в интимных отношениях. Теперь, помимо прочего, задержанному грозит также обвинение в сексуальной связи с несовершеннолетней.

СМИ также сообщили, что врачи наблюдают у 12-летней школьницы ярко выраженные признаки шизофрении — агрессивное поведение при хорошем аппетите и спокойном сне. Специалисты уверены, что у пациентки имеется органическое повреждение головного мозга, поэтому выпускать ее опасно.