Жену депутата пытаются задержать за «прелести» на МКАДе

Жену депутата пытаются задержать за танцы на МКАД

Московская полиция пытается задержать певицу Оксану Яковлеву , снявшую клип на МКАД. Об этом пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на ее адвоката Валерия Панасюка.

По словам юриста, Яковлева не выходит из своего автомобиля.

«Полицейские пытаются выцепить её любым способом», — заявил он.

Ранее Яковлева, жена муниципального депутата поселения Щелково Алексея Яковлева , опубликовала в Instagram отрывок из своего клипа. На видео она танцует на одной из полос МКАД вместе с двумя девушками, а по соседним полосам едут машины.

Певица призналась, что танцевать на дороге было страшно, а ее оператора чуть не сбили.