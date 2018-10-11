Жену депутата пытаются задержать за «прелести» на МКАДе

Московская полиция пытается задержать певицу Оксану Яковлеву, снявшую клип на МКАД. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ее адвоката Валерия Панасюка.
По словам юриста, Яковлева не выходит из своего автомобиля.
«Полицейские пытаются выцепить её любым способом», — заявил он.
Ранее Яковлева, жена муниципального депутата поселения Щелково Алексея Яковлева, опубликовала в Instagram отрывок из своего клипа. На видео она танцует на одной из полос МКАД вместе с двумя девушками, а по соседним полосам едут машины.
Певица призналась, что танцевать на дороге было страшно, а ее оператора чуть не сбили.
СМИ сообщали, что ее действиями заинтересовались в ГИБДД. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили полицию дать оценку действиям певицы. По данным ЦОДД, из-за несогласованных съемок на дороге задержались несколько автомобилей скорой помощи.