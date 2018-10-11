Автоматчики защитят Иркутск от медведя

Полиция охраняет окраину Иркутска, чтобы обезопасить город от медведя

Около 6.00 (1.00 мск) в четверг жители поселка Маркова, который расположен на окраине Иркутска, и граничит с лесной зоной, сообщили в полицию о том, что видели медведя. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили, что хищник задрал трех собак и ушел в лес.

"Для обеспечения безопасности граждан, выставлены посты полиции. Которые будут находиться на территории поселка в круглосуточном режиме", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники вооружены автоматами, организовано взаимодействие с профессиональными охотниками и местными жителями.