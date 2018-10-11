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Автоматчики защитят Иркутск от медведя
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Полиция охраняет окраину Иркутска, чтобы обезопасить город от медведя 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция выставила посты на лесной границе окраины Иркутска, чтобы обезопасить местное население от медведя, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Около 6.00 (1.00 мск) в четверг жители поселка Маркова, который расположен на окраине Иркутска, и граничит с лесной зоной, сообщили в полицию о том, что видели медведя. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили, что хищник задрал трех собак и ушел в лес.
"Для обеспечения безопасности граждан, выставлены посты полиции. Которые будут находиться на территории поселка в круглосуточном режиме", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что сотрудники вооружены автоматами, организовано взаимодействие с профессиональными охотниками и местными жителями.
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