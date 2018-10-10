Третьим будешь: кого еще вовлекут в дело Скрипалей

Великобритания собирается ввести в дело Скрипалей еще одного фигуранта — некоего 45-летнего Сергея Федотова, сообщают СМИ. Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля шпионом, предателем Родины и подонком. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в свою очередь, считает «дело Скрипалей» грубо сшитой провокацией.

«Похоже, что у россиян был отряд, который наблюдал за Скрипалем задолго до покушения на убийство», — заявил источник издания, указав, что несколькими годами ранее «отравители» летали следить за Скрипалем в Чехию.

По данным «Чешского радио», Петров и Боширов побывали в Чехии незадолго до того, как в республику приехал сам перебежчик, сотрудничавший с местной контрразведкой.

Визит якобы состоялся в 2014 году, заявил радиостанции источник в спецслужбах Чехии. Петров, как утверждают авторы материала, проживал три дня в октябре 2014 года в одной из гостиниц города Острава на северо-востоке Чехии, после чего приехал в Прагу, передает НСН.

Руслан Боширов, по данным «Чешского радио», был в столице страны лишь один день — но в тот же самый период, 11 октября. Скрипаль прибыл в Чехию вскоре после этого. При этом офицеры чешских спецслужб якобы помогли ГРУшнику-перебежчику раскрыть слежку.

Кроме того, радиостанция выдвигает версию, что Александр Петров и Руслан Боширов могли быть высланы из страны. Точной информации на этот счет нет, но в 2014 году власти Чехии выдворили из страны по «соображениям безопасности» троих россиян.

Касательно деятельности Скрипаля сообщалось, что он во время работы на британскую разведку MI6 два раза передавал Лондону информацию при помощи «невидимых» чернил в книгах.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на отрывки из книги Марка Урабана «Skripal Files».

Согласно выдержкам из работы Урабана, впервые супруга шпиона Людмила с дочерью Юлей на каникулах в Аликанте передали «старому другу» Скрипаля — сотруднику британской разведки Ричарду Бэгнеллу — подарок от мужа, передает ФАН.

Как пишет автор, это был роман русского писателя, в котором были сделаны записи «невидимыми» чернилами. Сообщается, что второй раз Скрипаль также передал «подарок» через супругу, когда та ездила отдыхать в Малагу. По словам автора книги, Скрипаль ему заявлял, что его жена не знала о «содержании» книги.

Неделей ранее президент России Владимир Путин назвал Скрипаля шпионом, предателем Родины и подонком. С таким заявлением президент выступил на заседании «Российской энергетической недели».

«Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие — предатель Родины. Вот он — один из них. Он просто подонок, вот и все. А вокруг этого развернули целую информационную кампанию. Я надеюсь, что это пройдет когда-нибудь. Чем быстрее это закончится, тем лучше», — заявил Путин.

Глава российского государства также указал на сомнительность изложенных британским следствием данных.

«Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают?

Если мы говорим о том, что травили Скрипаля там, вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека отравили, что ли?», — спросил Путин модератора беседы.

Президент напомнил, что Россия уже наказала экс-полковника ГРУ — в общей сложности он отсидел пять лет в тюрьме.

«Мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы. У Москвы «наверняка есть соглашение» с Лондоном, регулирующее вопрос помощи в расследовании уголовных дел. Дайте документы, пришлите, как положено, в Генпрокуратуру. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило», — сказал российский лидер.

Он также заявил, что «возня» между спецслужбами идет уже давно. По его словам, «шпионаж, так же, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире».

«Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии», — заключил президент.

После этого Путин призвал коллег вернуться к обсуждению ключевого вопроса заседания — энергетики.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в свою очередь, назвал «дело Скрипалей» грубо сшитой провокацией. Об этом он сказал в ходе презентации двухтомника «История Крыма» в Москве.