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В Словакии упал военный самолет
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В Словакии упал военный самолет 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: Flickr / Anthony Citrano
Учебный самолет ВВС Словакии L-39 потерпел аварию в районе военной авиабазы Слиач в центральной части страны во второй половине дня в среду, оба пилота успели катапультироваться, сообщил журналистам глава военного ведомства Петер Гайдош.
"Два учебных самолета L-39 проводили учения в воздушном просторе в районе авиабазы Слиач. После одного из маневров один из самолетов потерял управление и упал на землю", — сказал министр, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
По его словам, причиной аварии стал выход из строя мотора самолета. "Обоим находившимся в авиамашине пилотам удалось катапультироваться, до этого они направили самолет в нежилой район", — отметил глава словацкого военного ведомства.
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