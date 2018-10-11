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Белорусы поймали российского террориста
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Белорусы поймали российского террориста 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Банда Луки
Белорусские правоохранительные органы задержали россиянина, числившегося в международном розыске по подозрению в убийствах и преступлениях, связанных с терроризмом. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры республики Дмитрия Брылева.
По его словам, 30-летний россиянин был задержан 4 октября в аэропорту Минска. Ордер на арест мужчины выдал прокурор окружного суда австрийского города Грац.
«По предварительным данным, мужчине инкриминируют убийства, преступления, связанные с терроризмом, причинение тяжких телесных повреждений и участие в преступной организации — речь об "Исламском государстве" (организация запрещена в России — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Брылев.
Россиянин заключен под стражу в СИЗО с целью выдачи. В течение 40 суток австрийская сторона должна подготовить пакет подтверждающих документов, на основании которых будет приниматься дальнейшее решение относительно судьбы россиянина.
10 октября российские спецслужбы раскрыли «спящую» террористическую ячейку запрещенной в России организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад». Один из членов группировки при личных встречах и через мессенджер Telegram склонял ряд лиц к участию в боевых действиях в Сирии и совершению терактов на территории России. Были задержаны трое членов террористической ячейки — соотечественников вербовщика. Их гражданство не раскрывается. Подозреваемый в вербовке арестован.
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