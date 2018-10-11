Белорусы поймали российского террориста

Белорусские правоохранительные органы задержали россиянина, числившегося в международном розыске по подозрению в убийствах и преступлениях, связанных с терроризмом. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры республики Дмитрия Брылева.

По его словам, 30-летний россиянин был задержан 4 октября в аэропорту Минска . Ордер на арест мужчины выдал прокурор окружного суда австрийского города Грац

«По предварительным данным, мужчине инкриминируют убийства, преступления, связанные с терроризмом, причинение тяжких телесных повреждений и участие в преступной организации — речь об "Исламском государстве" (организация запрещена в России — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Брылев.

Россиянин заключен под стражу в СИЗО с целью выдачи. В течение 40 суток австрийская сторона должна подготовить пакет подтверждающих документов, на основании которых будет приниматься дальнейшее решение относительно судьбы россиянина.

10 октября российские спецслужбы раскрыли «спящую» террористическую ячейку запрещенной в России организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад». Один из членов группировки при личных встречах и через мессенджер Telegram склонял ряд лиц к участию в боевых действиях в Сирии и совершению терактов на территории России. Были задержаны трое членов террористической ячейки — соотечественников вербовщика. Их гражданство не раскрывается. Подозреваемый в вербовке арестован.