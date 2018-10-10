Выстрелы средь бела дня: видео с места убийства следователя

СК России опубликовал видео с места, где утром 10 октября была убита следователь МВД по особо важным делам подполковник Евгения Шишкина. Ранее сообщалось, что Шишкину застрелили недалеко от ее дома. По версии следствия, мотивом для убийства могла стать профессиональная деятельность женщины.

Появилось видео с места, где был обнаружен труп следователя МВД по особо важным делам подполковника Евгении Шишкиной. Убийство произошло в подмосковном поселке Архангельское. На кадрах криминалисты исследуют тело погибшей, а следователи изучают место происшествия.

Евгения Шишкина была убита утром 10 октября. «Сегодня около 7:00 неизвестный произвел выстрел в вышедшую из подъезда дома, расположенного в поселке Архангельское Красногорского района, женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась», — рассказала представитель СКР по Московской области Ольга Врадий.

Она также уточнила, что киллер убил следователя одним выстрелом. «С места происшествия изъята одна гильза и одна пуля», — отметила представитель Следственного комитета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). На данный момент у следствия есть несколько версий произошедшего. Как указали в пресс-службе СК, убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью погибшей.

«Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжен личный автомобиль потерпевшей», — уточнили в СК.

Евгения Шишкина была следователем по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, сообщила Врадий. Убитая состояла на службе в органах внутренних дел с 1991 года. За годы работы она не единожды была представлена к медалям МВД.

«Коллеги знали и ценили ее как исполнительного, добросовестного и профессионального работника, прошедшего все, без исключения, ступени карьеры, не раз проявлявшего доблесть и мужество в экстремальных ситуациях», — отметили в пресс-службе транспортной полиции.

В последнее время Шишкина, в частности, занималась расследованием крупного уголовного дела о киберпреступлениях.

По данным РЕН ТВ, в этом деле фигурировали десятки человек. Участники преступной группы совершили порядка 25 мошенничеств.

По версии следствия, летом 2013 года 23–летний Алексей Святкин и его приятель создали схему по хищению денег юрллиц, которые продавали электронные билеты на поезда. Три группировки действовали в Уфе, Москве и Подмосковье, членами сообщества были 19 человек.

Святкин и его компаньоны рассылали в организации, продающие железнодорожные билеты, электронные письма с вложенной в них вредоносной программой. Когда получатели открывали их, то в операционную систему встраивалось вирусное программное обеспечение, которое обеспечивало полный доступ к информации, логину и паролю личных кабинетов кассиров организаций.

Затем злоумышленники вводили в электронную квитанцию паспортные данные своих соучастников, и от имени организации за счет ее денежных средств производили электронный платеж. Преступники обналичивали деньги, сдавая билеты в кассы.

Всего таким образом они оформили 350 железнодорожных билетов на общую сумму более семи млн рублей. Мещанский суд ограничил свободу Святкина на пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Это не первое убийство сотрудника силовых структур за последнее время. Еще один резонансный случай произошел вечером 2 сентября, когда на станции «Курская» в подсобном помещении был найден убитым 23-летний сотрудник полиции.

Предполагаемый убийца, которого запечатлела камера наблюдения, был остановлен этим полицейским для проверки документов. «По предварительной информации, подозреваемый выхватил у сотрудника табельное оружие и произвел из него выстрел в голову, от которого полицейский скончался», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

После этого мужчина указал уборщице на то самое подсобное помещение, сел в прибывший поезд и уехал. Через некоторое время его задержали.

Подозреваемый, однако, опроверг предъявленные ему обвинения. По его словам, он стоял возле кабинета в тот момент, когда за дверью раздался выстрел. «Мне сказали стоять возле двери кабинета, полицейский внутрь зашел… я слышал звук стрельбы, стрелял не я, кто стрелял, я не знаю», — утверждает предполагаемый убийца, который добавил, что, услышав звуки выстрела, испугался и убежал.

Впрочем, следователи все же выдвинули против 42-летнего Нурлана Муратова обвинение в убийстве полицейского по статье 317 УК России — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и иные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. В рамках уголовного дела по месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами, схожими с кровью. В ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови», — указали в сообщении СК.

Позже Черемушкинский суд Москвы арестовал Муратова на два месяца. Его интересы в суде представлял адвокат по назначению. Перед заседанием суда подозреваемый отказался давать комментарии журналистам, а в ходе судебного заседания он общался с судом с помощью переводчика.

Подсудимый просил судью назначить ему более мягкую меру пресечения и обещал, что «никуда не скроется», если будет находиться на свободе.

Еще один случай нападения на полицейского произошел вечером 23 августа в центре Москвы. В переулке Сивцев Вражек мужчина выстрелил в полицейских из пневматического оружия.

Сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие. Им удалось ранить преступника в голову. Его госпитализировали, после чего он скончался в больнице от полученного ранения.

Один из полицейских получил ранение в ногу — ему оказали медицинскую помощь.

СК возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Вскоре стала известна личность нападавшего — им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев.