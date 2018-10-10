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Раскрыто имя «сообщника» Петрова и Боширова
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Раскрыто имя «сообщника» Петрова и Боширова 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
В «деле Скрипалей» может появиться третий подозреваемый, пишет издание «Фонтанка». По их информации, в скором времени Лондон назовет имя Сергея Федотова в качестве третьего «отравителя» из Солсбери.
По мнению издания, 45-летний Федотов идеально подходит под концепцию «отравителей из ГРУ».
В России на него нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов Боширова и Петрова.
Федотов посещал те же страны, что и Боширов с Петровым, одновременно с ними, в марте 2018 года, когда было осуществлено покушение на Сергея и Юлию Скрипалей, он тоже был в Великобритании, прилетев 2 марта и улетев 4 марта одним рейсом с Бошировым и Петровым.
Чешская общественная радиокомпания ранее сообщила, что за Сергеем Скрипалем велась слежка задолго до покушения на убийство, в частности, в октябре 2014 года Петров и Боширов приезжали в Прагу перед тем как в страну наведался Скрипаль.
В сентябре британские власти назвали имена подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля. По их версии, это агенты российской военной разведки Руслан Боширов и Александр Петров. Позже группа Bellingcat и издание Insider заявили, что под этими вымышленными именами скрываются офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
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