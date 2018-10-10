Убийцу нашли по ДНК

В Германии арестован подозреваемый в убийстве болгарской журналистки

Германии задержан 21-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой . Главный прокурор Болгарии заявил, что задержанному может грозить пожизненное заключение. Друзья Мариновой заявляют, что причиной гибели журналистки стало ее расследование о хищении средств, которое компрометировало местные власти.

В Германии задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Он покинул Болгарию 7 октября, после этого правоохранители получили европейский ордер на его арест, рассказал главный прокурор страны Сотир Цацаров

Мужчину зовут Северин Красимиров, он родился в 1997 году. По сообщениям СМИ, правоохранители допросили жену и тетю подозреваемого, а также обыскали один из домов в городе Русе и обнаружили там телефон жертвы. Однако официальные лица пока не пояснили, имел ли задержанный отношение к этому помещению.

«на одежде подозреваемого был обнаружен ДНК-материал жертвы и его собственный, так же как и его ДНК была обнаружена на теле убитой». Новость о задержании предполагаемого убийцы прокомментировал министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов. По его словам, дом в Русе, где проживал задержанный, расположен недалеко от места преступления. Глава МВД страны также заявил, что специалисты завершили часть экспертизы ДНК-материалов и выяснили, что

В ближайшее время криминалисты предоставят и другие доказательства вины задержанного, подчеркнул Маринов. Он также добавил, что в 2007 году задержанный проходил по делу о краже цветных металлов, других данных о совершении им преступлений пока нет.

Тем временем, Сотир Цацаров сообщил, что Красимирову заочно предъявлены два обвинения, по которым ему может грозить пожизненное лишение свободы.

«Первое — в изнасиловании, за которое предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы, второе — умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, за которое предусмотрено наказание 15-20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — пояснил прокурор.

Сообщается, что в ближайшее время задержанный предстанет перед судом в Германии, после чего его экстрадируют в Болгарию.

Цацаров отметил, что пока следствию неизвестны мотивы убийства, поэтому утверждать, что гибель девушки была связана с ее профессиональной деятельностью, преждевременно. Следователи проверяют все версии, подчеркнул прокурор.

Как заявил Цацаров журналистам, целью нападения на журналистку было сексуальное насилие.

«Травмы на теле жертвы, которые впоследствии привели к смерти Виктории Мариновой, были крайне жестокими и тяжкими по своему характеру. Задержанный занимался боксом, также есть данные, что в предшествующие убийству несколько часов он употребил большое количество алкоголя», — пояснил он.

Напомним, ранее СМИ сообщали о задержании двух мужчин. Кроме Красимирова следователи подозревали в убийстве журналистки выходца из Украины с румынским и молдавским паспортами. Как сообщает BBC, он был бродягой и занимался попрошайничеством. У мужчины взяли образцы ДНК и отпустили во вторник вечером, 9 октября. Начальник полиции города Русе Теодор Атанасов заявил, что алиби человека проверено и он больше не подозревается в совершении преступления.

Виктория Маринова работала административным директором и ведущим регионального телеканала TVN. Она была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Тело 30-летней девушки обнаружили 8 октября в районе набережной реки Дунай, в парке, где она совершала пробежку. По данным следователей, Маринову изнасиловали и сильно избили, смерть наступила в результате удара по голове и удушения.

Следствие не исключает, что причиной убийства журналистки стала ее расследовательская деятельность. Маринова рассказывала о хищении €14 млн из фондов Европейского союза . Эти деньги страны Восточной Европы получали на различные программы. СМИ назвали этот скандал «GPGate».

30 сентября в эфир вышла авторская программа Мариновой «Детектор», в ней речь шла незаконных подрядах, полученных болгарской частной дорожной строительной компанией при поддержке местных властей. В документах, связанных с расхищениями фондов, фигурировали известные болгарские политики и бизнесмены.

Во время трансляции Маринова критиковала отсутствие свободы СМИ в Болгарии и пообещала, что ее шоу будет продолжать освещать коррупционные скандалы и проводить собственные расследования. Однако первый выпуск авторской программы журналистки оказался последним.

Стоит отметить, что по данным НПО «Репортеры без границ», Болгария занимает 111-е место из 180 в мировом рейтинге свободы прессы, худшее в Европейском союзе.

Тем временем, прокуратура Болгарии начала расследование в отношении компании, упоминавшейся в сюжете «Детектора».

Евросоюз, в свою очередь, потребовал ускорить расследование гибели Мариновой. Комиссар ЕС по юстиции Вера Юрова заявила, что Евросоюз готов оказывать всяческое содействие болгарским правоохранительным органам.

В Европейской и Международной федерациях журналистов напомнили, что за последний год на территории Евросоюза, кроме Мариновой, были убиты еще трое журналистов.

Так, в феврале этого года в Словакии киллер застрелил репортера Яна Кучака, который расследовал налоговые махинации нескольких итальянских бизнесменов, связанных с правящей партией Словакии. Кучак стал первым журналистом, когда-либо убитым в этой стране. Вместе с ним погибла его невеста.

В октябре 2017 года на Мальте в своем автомобиле была взорвана мальтийская журналистка и блогер Дафна Каруана Галиция, которую называли «антикоррупционным воином». В личном блоге 53-летняя Каруана публиковала расследования случаев коррупции с участием высших должностных лиц Мальты.

В ходе одного из своих расследований журналистке удалось доказать, что жена премьер-министра Мальты Джозефа Муската была связана с офшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от представителей властей Азербайджана. Это расследование стало толчком к проведению досрочных парламентских выборов в 2016 году.