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Второе покушение на следователя МВД оказалось удачным
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«Удержать было невозможно»: ЧП в Якутии

В Подмосковье следователя расстреляли в собственном авто 

Рамблер 48 минут назад
Фото: ТАСС
Высокопоставленного следователя Министерства внутренних дел убили в Подмосковье. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была застрелена неизвестными в своем автомобиле.
В транспортном управлении Министерства внутренних дел по ЦФО Евгения Шишкина занималась расследованием резонансных дел о мошенничестве и экономических преступлениях.
Mash отмечает, что около 10 месяцев назад на Шишкину уже покушались неизвестные. Тогда преступники сожгли ее «Лексус», однако следователя внутри автомобиля не было.
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