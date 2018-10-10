Второе покушение на следователя МВД оказалось удачным

В Подмосковье следователя расстреляли в собственном авто

По информации Telegram-канала, следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была застрелена неизвестными в своем автомобиле.

В транспортном управлении Министерства внутренних дел по ЦФО Евгения Шишкина занималась расследованием резонансных дел о мошенничестве и экономических преступлениях.

Mash отмечает, что около 10 месяцев назад на Шишкину уже покушались неизвестные. Тогда преступники сожгли ее «Лексус», однако следователя внутри автомобиля не было.