Раскрыто убийство известной тележурналистки

В Болгарии раскрыли убийство известной тележурналистки

Маринов сообщил на брифинге, трансляцию которого вели все ведущие болгарские телеканалы, что «в результате оперативных действий по расследованию преступления в Германии был арестован мужчина 1997 года рождения — Северин Красимиров», передает ТАСС

Экспертами было изъято «достаточно вещественных доказательств, в том числе частично готовы данные ДНК анализов, которые позволяют утверждать, что именно он совершил преступление».

По словам главного прокурора Сотира Цацарова, нельзя утверждать, что «убийство связано с профессиональной деятельностью журналистки», однако полиция не отказывается от этой версии. Пока же «доказательства свидетельствуют о спонтанном нападении по сексуальным мотивам».

Расследование продолжается, готовится запрос об экстрадиции подозреваемого в Болгарию.

В свою очередь премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поблагодарил полицию Германию за оперативную помощь и задержание подозреваемого, а также раскритиковал представителей ряда СМИ.

Он указал, что некоторые граждане страны сами «сделали так, что очернили государство самым гадким образом и радовались, что Болгария в связи с убийством оказалась в центре внимания».

Он отметил, что у людей «есть полная свобода откровенно писать и говорить обо всем», но попросил «держаться ответственно», так как республика «не заслужила, чтобы на нее так набрасывались».

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве Мариновой. Выходец с Украины с румынским паспортом, задержанный до этого, был освобожден; он больше не является подозреваемым.

Напомним, в Болгарии была убита журналистка Виктория Маринова, которая рассказывала о возможном мошенничестве с фондами ЕС . Женщину несколько раз ударили по голове, а затем задушили.

Коллега журналистки Ива Николова в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснила, почему, по ее мнению, данное убийство не связано профессиональной деятельностью Мариновой.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему реакция на убийство журналистов разоблачает лицемерие Евросоюза.