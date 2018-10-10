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Раскрыто убийство известной тележурналистки
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В Болгарии раскрыли убийство известной тележурналистки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Полиция Болгарии раскрыла убийство тележурналистки, административного директора телекомпании TVN Виктории Мариновой, сообщил глава МВД республики Младен Маринов.
Маринов сообщил на брифинге, трансляцию которого вели все ведущие болгарские телеканалы, что «в результате оперативных действий по расследованию преступления в Германии был арестован мужчина 1997 года рождения — Северин Красимиров», передает ТАСС.
Экспертами было изъято «достаточно вещественных доказательств, в том числе частично готовы данные ДНК анализов, которые позволяют утверждать, что именно он совершил преступление».
Известную тележурналистку убили в Болгарии
По словам главного прокурора Сотира Цацарова, нельзя утверждать, что «убийство связано с профессиональной деятельностью журналистки», однако полиция не отказывается от этой версии. Пока же «доказательства свидетельствуют о спонтанном нападении по сексуальным мотивам».
Расследование продолжается, готовится запрос об экстрадиции подозреваемого в Болгарию.
В свою очередь премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поблагодарил полицию Германию за оперативную помощь и задержание подозреваемого, а также раскритиковал представителей ряда СМИ.
Он указал, что некоторые граждане страны сами «сделали так, что очернили государство самым гадким образом и радовались, что Болгария в связи с убийством оказалась в центре внимания».
Он отметил, что у людей «есть полная свобода откровенно писать и говорить обо всем», но попросил «держаться ответственно», так как республика «не заслужила, чтобы на нее так набрасывались».
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве Мариновой. Выходец с Украины с румынским паспортом, задержанный до этого, был освобожден; он больше не является подозреваемым.
Напомним, в Болгарии была убита журналистка Виктория Маринова, которая рассказывала о возможном мошенничестве с фондами ЕС. Женщину несколько раз ударили по голове, а затем задушили.
Коллега журналистки Ива Николова в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснила, почему, по ее мнению, данное убийство не связано профессиональной деятельностью Мариновой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему реакция на убийство журналистов разоблачает лицемерие Евросоюза.
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