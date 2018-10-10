Квартиру лидера украинских радикалов взорвали под Киевом

В квартиру координатора украинской радикальной группировки С14 Сергея Мазура бросили гранату. Об этом сообщает Telegram-канал националистов.

Инцидент произошел в городе Борисполь под Киевом. В С14 рассказали, что неизвестные приставили лестницу к дому, где проживал Мазур, поднялись на второй этаж и забросили гранату РГД-5 в форточку его комнаты. «Спасла тюль. Граната срикошетила под стол. Весь массивный стол вхлам. Это спасло. Отец, который был в комнате, получил многочисленные осколочные ранения. Потерял много крови, но состояние стабильное», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отец координатора С14 находится в реанимации. Самого Мазура в момент происшествия в квартире не было. За полторы недели до инцидента неизвестные неоднократно искали Мазура и звонили ему на домашний телефон.

На сайте Национальной полиции Киевской области сообщается, что правоохранители квалифицировали случившееся как покушение на убийство.

Сергея Мазура подозревают в организации цыганского погрома в Киеве в апреле этого года. Тогда радикалы из С14 разогнали табор цыган, сожгли их палатки и вещи.