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Поезд сошел с рельсов в Индии
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В Индии при сходе поезда с рельсов погибли шесть человек 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: Flickr / meg and rahul
По меньшей мере шесть человек погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести после схода пассажирского поезда с рельсов на севере Индии, сообщает телеканал NDTV.
Согласно его данным, авария произошла в среду утром в районе города Рай-Барели в штате Уттар-Прадеш. Отмечается, что поезд направлялся из городка Малда (штат Западная Бенгалия) в столицу страны Нью-Дели.
В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Пострадавшие доставлены в больницы, однако власти опасаются, что число жертв со временем может возрасти.
Причины схода поезда рельсов пока не установлены. Ведется расследование.
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