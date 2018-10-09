В Боснии и Герцеговине произошел взрыв на НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Босански-Брод Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) вечером во вторник произошел взрыв, есть пострадавшие, передает телеканал РТРС.

"Около 21.30 (22.30 мск) произошел сильный взрыв на НПЗ Брод. Все пожарные бригады на месте происшествия. При взрыве пострадали несколько сотрудников", — цитирует телеканал главу муниципалитета Илию Йовичича.

Отмечается, что взрыв был слышен на хорватском берегу реки Савы в городе Славонски-Брод.

В 2007 году компания ОАО "НефтегазИнКор" из Москвы приобрела 80% акций государственной нефтекомпании "Петрол" со штаб-квартирой в Баня-Луке со 79 АЗС. В модернизацию было вложено свыше 19 миллионов евро. В настоящее время компания производит нефтепродукты на НПЗ Брод, масла и смазочные материалы на НПЗ Модрича и владеет 87 АЗС. -0-