Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым

Появилось новое видео с инцидентом у Кремля с участием Золотова

В сети появились два новых видеоролика с инцидентом у Кремля, когда водитель Mercedes Дмитрий Шалай угрожал взорвать машину и требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым

На первом видео, опубликованном Znak.com, сотрудник ФСО снимает Шалая, сидящего в Gelandewagen. Силовик просит водителя покинуть Васильевский спуск, тот отказывается исполнить просьбу и вызывает на разговор либо генерала Золотова, либо руководителя ФСО.

Мужчина предупреждает, что у него в руках зажигалка, а в автомобиле находится баллон с газом. Шалай показывает сотруднику ФСО документы, тот в ответ просит не нервничать, обещая доложить о ситуации начальству.

На второй записи, сделанной с камеры наблюдения, Золотов выходит из автомобиля Mercedes одновременно с водителем. Шалай с улыбкой протягивает ему руку, глава Росгвардии ее пожимает. Далее на водителя Mercedes надевают наручники.