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Бизнесмен рассказал о вымогательстве взятки Дрымановым
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Бизнесмен из «списка Титова» рассказал, как Дрыманов вымогал взятку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Юрист Евгений Рыжов заявил, что экс-глава главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов вымогал у него 3 млн долларов за прекращение уголовного дела о мошенничестве.
По словам Рыжова, через доверенного Дрыманова ему предложили заплатить взятку в размере 3 млн долларов.
«Оплата делилась на три этапа: 1 млн долларов нужно было заплатить в Москве, затем сам Дрыманов или его окружение должны были прилететь в Майами и вручить мне постановление о прекращении уголовного дела и получить второй миллион, а затем все вместе должны были вернуться в Россию, где должен был быть выплачен третий миллион», — сказал Рыжов, передает ТАСС.
Юрист пояснил, что уголовное дело в его отношении было возбуждено после решения Арбитражного суда по поводу принадлежащего ему помещения на Гоголевском бульваре в Москве, дом 3.
«Этот спор привел к тому, что в отношении меня было незаконно возбуждено уголовное дело и мне пришлось уехать из России в США. Дрыманов знал о моем местонахождении, его подчиненные вели со мной переписку и держали постоянную связь», — добавил Рыжов.
Ранее сообщалось, что Дрыманов мог возбуждать уголовные дела против заведомо невиновных.
В конце июля Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток, один связан с возможным получением 200 тыс. рублей, второй — с получением 9 тыс. 950 евро от бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК Дениса Никандрова.
В феврале суд Нижнего Новгорода заочно арестовал юриста Евгения Рыжова, фигуранта «списка Титова», сбежавшего из России после обвинения в мошенничестве.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беглых бизнесменах.
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