В порту Петербурга прогремел взрыв

Взрыв произошел на эстонском корабле в порту Петербурга

Котел судна Baltic Pear на бункеровщике «Кейла» взорвался в порту Санкт-Петербурга , сообщило РИА ФАН . Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Все произошло в районе 07:30 9 октября в Угольной гавани у причала предприятия «Моргидрострой». Трагедия произошла когда производилась заправка рефрижератора топливом. Воспламенение не переросло в большой пожар, потому что члены экипажа своими силами потушили его в течение пяти минут. Вмешательство сотрудников МЧС не потребовалось. О возгорании сообщил старший помощник Baltic Pearl.

Как сообщает «Мойка», угрозы экологической катастрофы нет, так как розлива топлива не произошло. Бункеровочное судно «Кейл», прибывшее в порт Санкт-Петербурга, принадлежит эстонской компании Bominflot Estonia.