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В порту Петербурга прогремел взрыв
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Взрыв произошел на эстонском корабле в порту Петербурга 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Котел судна Baltic Pear на бункеровщике «Кейла» взорвался в порту Санкт-Петербурга, сообщило РИА ФАН. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Все произошло в районе 07:30 9 октября в Угольной гавани у причала предприятия «Моргидрострой». Трагедия произошла когда производилась заправка рефрижератора топливом. Воспламенение не переросло в большой пожар, потому что члены экипажа своими силами потушили его в течение пяти минут. Вмешательство сотрудников МЧС не потребовалось. О возгорании сообщил старший помощник Baltic Pearl.
Как сообщает «Мойка», угрозы экологической катастрофы нет, так как розлива топлива не произошло. Бункеровочное судно «Кейл», прибывшее в порт Санкт-Петербурга, принадлежит эстонской компании Bominflot Estonia.
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