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«Врача ГРУ» не нашли в базах Интерпола
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«Врача ГРУ» не нашли в базах Интерпола 

Рамблер 48 минут назад
В открытых данных о розыске на сайте Интерпола не оказалось имени Александра Мишкина, который, как утверждает Bellingcat, является агентом ГРУ и посетил Солсбери под именем Александра Петрова. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, в открытых материалах Интерпола также нет имени «напарника» Мишкина Анатолия Чепиги.
Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова, подозреваемого Лондоном по делу Скрипалей, — Александр Евгеньевич Мишкин. Он якобы работает в Главном управлении Генштаба (бывшее ГРУ) и является военным врачом.
«Отравителем» Скрипалей оказался врач из ГРУ
По данным журналистов, Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга Архангельской области, учился на медика в военной академии. Легенду и новое имя он, предположительно, получил к 2010 году.
В 2011-2018 годах Мишкин много путешествовал под именем Петрова. В частности, он несколько раз ездил на Украину и в Приднестровье. По версии Bellingcat, он может иметь звание подполковника или полковника.
Ранее журналисты Bellingcat предположили, что Руслан Боширов — это псевдоним полковника Анатолия Чепиги. Он якобы окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), служил в спецназе ГРУ, несколько раз бывал в командировках в Чечне, а в 2014 году получил звание Героя России.
В Лондоне Петрова и Боширова назвали подозреваемыми по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ с вымышленными именами. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением. Президент России Владимир Путин называл Петрова и Боширова гражданскими лицами.
Позже они дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян, заявили, что не связаны с ГРУ, а являются средней руки предпринимателями в фитнес-индустрии и закупают в Европе спортпит и БАДы.
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