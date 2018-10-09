«Врача ГРУ» не нашли в базах Интерпола

По данным агентства, в открытых материалах Интерпола также нет имени «напарника» Мишкина Анатолия Чепиги

Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова, подозреваемого Лондоном по делу Скрипалей, — Александр Евгеньевич Мишкин. Он якобы работает в Главном управлении Генштаба (бывшее ГРУ) и является военным врачом.

По данным журналистов, Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга Архангельской области, учился на медика в военной академии. Легенду и новое имя он, предположительно, получил к 2010 году.

В 2011-2018 годах Мишкин много путешествовал под именем Петрова. В частности, он несколько раз ездил на Украину и в Приднестровье. По версии Bellingcat, он может иметь звание подполковника или полковника.

Ранее журналисты Bellingcat предположили, что Руслан Боширов — это псевдоним полковника Анатолия Чепиги. Он якобы окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), служил в спецназе ГРУ, несколько раз бывал в командировках в Чечне, а в 2014 году получил звание Героя России.

В Лондоне Петрова и Боширова назвали подозреваемыми по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ с вымышленными именами. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением. Президент России Владимир Путин называл Петрова и Боширова гражданскими лицами.