Массовая драка в Петербурге закончилась смертью

Мужчину убили в массовой драке в центре Петербурга

Мужчина погиб в ходе массовой драки, произошедшей в четверг вечером в Центральном районе Санкт-Петербурга , еще один человек госпитализирован с ножевым ранением. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городского главка Следственного комитета.

"Вечером 11 октября 2018 года в Центральном районе города между двумя группами мужчин на почве личных неприязненных отношений произошла массовая драка, в которой участвовало более десяти человек. В результате указанного конфликта двум потерпевшим были причинены ножевые ранения, один из них скончался на месте происшествия, а другой госпитализирован", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В главке отметили, что не располагают данными, свидетельствующими об участии в драке несовершеннолетних.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.