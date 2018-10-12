Массовая драка в Петербурге закончилась смертью

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Мужчину убили в массовой драке в центре Петербурга 

ТАСС + ещё 18 1 час назад
Мужчина погиб в ходе массовой драки, произошедшей в четверг вечером в Центральном районе Санкт-Петербурга, еще один человек госпитализирован с ножевым ранением. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городского главка Следственного комитета.
"Вечером 11 октября 2018 года в Центральном районе города между двумя группами мужчин на почве личных неприязненных отношений произошла массовая драка, в которой участвовало более десяти человек. В результате указанного конфликта двум потерпевшим были причинены ножевые ранения, один из них скончался на месте происшествия, а другой госпитализирован", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В главке отметили, что не располагают данными, свидетельствующими об участии в драке несовершеннолетних.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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